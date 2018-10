I Simpson, lo speciale Halloween 2019 sarà l'episodio 666

NOTIZIE

Un numero davvero adatto alla trentesima edizione di Treehouse of Horror, lo speciale de I Simpson che va in onda ogni anno a Halloween

17.10.2018 - Autore: Marco Triolo



L'anno prossimo, l'ormai classica ricorrenza dello speciale Halloween de I Simpson , alias “Treehouse of Horror”, verrà resa ancora più speciale da una fortunata coincidenza: l'episodio sarà il 666° della serie.

Al Jean, showrunner della serie, a Entertainment Weekly: “Il prossimo anno, Treehouse of Horror XXX sarà, per coincidenza, l'episodio 666 de I Simpson”, ha detto. Prima di aggiungere, scherzando: “Esattamente come avevamo pianificato nel 1989!”.



LEGGI ANCHE: SERIE TV E FILM LEGGENDARI IN 10 COFANETTI DA COLLEZIONE. Un numero impressionante, che indica quanto a lungo sia andata in onda la serie Fox, ma anche, ovviamente, un numero con legami satanici che ben si sposa con il tema horror della puntata. La notizia è stata rivelata da, showrunner della serie, a Entertainment Weekly: “Il prossimo anno, Treehouse of Horror XXX sarà, per coincidenza, l'episodio 666 de I Simpson”, ha detto. Prima di aggiungere, scherzando: “Esattamente come avevamo pianificato nel 1989!”.

I Simpson non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale per la stagione 31, ma è solo questione di tempo. Nel frattempo, Treehouse of Horror XXIX andrà in onda domenica e includerà gag ispirate a Jurassic World, L'invasione degli ultracorpi e La donna dai 3 volti.

I Simpson è la più lunga sit-com americana e la più lunga serie fiction trasmessa in prima serata di sempre. La serie nacque nel 1989, ma Matt Groening aveva originariamente sviluppato i personaggi per dei brevi sketch trasmessi in The Tracey Ullman Show dal 1987.

Fonte: The Wrap