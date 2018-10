I Medici, da stasera la seconda stagione su Rai 1

NOTIZIE

23.10.2018 - Autore: Marco Triolo







“Io e un gruppo di valenti giovani abbiamo combattuto i vecchi poteri”. È questa la prima frase del trailer de I Medici , la cui seconda stagione parte questa sera su Rai 1. Aggancio all'attualità consapevole o riprova del fatto che la storia è ciclica?

Lorenzo il Magnifico”.



GUARDA LA CLIP DELLA SECONDA STAGIONE DE I MEDICI. Poco importa, in realtà, perché, indipendentemente dalle idee politiche, milioni di italiani si sintonizzeranno sul primo canale, stasera alle 21:25, per seguire le prime due puntate della seconda stagione, sottotitolata “”.

Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Teen Wolf) interpreterà il leader della casata. La stagione si svolgerà vent'anni dopo la precedente, nel 1469, quando, dopo un attentato alla vita del padre Pietro, Lorenzo de' Medici diventa signore di Firenze. Il suo spirito innovatore lo porterà a impegnarsi per trasformare Firenze nella capitale delle arti. Ma dovrà allo stesso tempo lottare contro la congiura orchestrata da Jacopo de Pazzi (interpretato dalla star della prima stagione di Game of Thrones, Sean Bean).

Il cast include volti italiani e internazionali: oltre a Sharman e Bean, vedremo Bradley James nei panni di Giuliano de' Medici, Alessandra Mastronardi nel ruolo dell’amante di Lorenzo, Lucrezia Donati, Raoul Bova in quello di Papa Sisto IV e Filippo Nigro nei panni di Luca Soderini.

La prima stagione aveva incollato allo schermo otto milioni di spettatori. La seconda, che arriva a due anni dalla prima, sarà composta da otto puntate da un'ora l'una. E la scommessa Rai è quella di replicare, se non superare, il successo della prima.