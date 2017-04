I Love Dick: il trailer della nuova serie sexy con Kevin Bacon

NOTIZIE

12.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Kathryn Hahn, Griffin Dunne e I Love Dick, nuova, provocatoria e sexy serie di Amazon, che arriverà il 12 maggio su Prime. Oggi ne possiamo vedere il trailer.



Kevin Bacon sono i protagonisti di, nuova, provocatoria e sexy serie di Amazon, che arriverà il 12 maggio su Prime. Oggi ne possiamo vedere il trailer.

Jill Soloway (autrice di Creata da(autrice di Transparent , serie interpretata sempre da Kathryn Hahn), I Love Dick è un'esplorazione di amore, desiderio e ossessione e una riflessione sulla monogamia. La storia è ambientata a Marfa, Texas, dove la coppia composta da Chris (Hahn) e Sylvere (Dunne) si trasferisce dopo che lui ha ottenuto una borsa di studio per terminare un libro che sta scrivendo sull'Olocausto. Lì, Chris si invaghisce di Dick (Bacon), un professore dallo stile western che inizia a titillare l'immaginazione di entrambi i coniugi, mettendo sottosopra i loro preconcetti sulla monogamia. Contro ogni previsione, lo stesso Sylvere viene coinvolto nei tentativi della moglie di sedurre Dick. E questo porta a un risveglio sessuale per entrambi.

La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Chris Kraus, uscito nel 1997. E sembra proprio intenzionata a spostare in là l'asticella di cosa è rappresentabile in televisione, anche se di televisione propriamente non si tratta.