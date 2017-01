I fratelli Coen realizzano la loro prima serie TV

NOTIZIE

11.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



I Fratelli Coen sono pronti a dirigere la loro prima serie televisiva. I registi collaboreranno con Annapurna Television per realizzare la miniserie western The Ballad of Buster Scruggs.



Fargo, una delle serie più interessanti viste negli ultimi anni. Come mai scelgono la TV proprio ora? La risposta è semplice: questo nuovo progetto era troppo complesso per essere ridotto a due ore di narrazione cinematografica.



I dettagli dalla trama di The Ballad of Buster Scruggs rimangono comunque top secret: quel che è certo è che si tratterà di sei percorsi narrativi diversi. Non è la prima volta che i Coen raccontano un western: nel 2010 lo hanno fatto con Joel ed Ethan Coen hanno anche scritto la sceneggiatura del progetto tratta da una loro idea originale. La serie segnerà il debutto dei registi in TV, sebbene siano già stati coinvolti come produttori esecutivi di, una delle serie più interessanti viste negli ultimi anni. Come mai scelgono la TV proprio ora? La risposta è semplice: questo nuovo progetto era troppo complesso per essere ridotto a due ore di narrazione cinematografica.I dettagli dalla trama di The Ballad of Buster Scruggs rimangono comunque top secret: quel che è certo è che si tratterà di sei percorsi narrativi diversi. Non è la prima volta che i Coen raccontano un western: nel 2010 lo hanno fatto con Il grinta e tre anni prima con Non è un paese per vecchi , western moderno che li ha portati al trionfo agli Oscar.