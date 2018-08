NOTIZIE

I fan scatenati su Twitter contro Ruby Rose, "Non sei gay e non puoi interpretare Batwoman"

13.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Ruby Rose ha abbandonato Twitter in seguito alla valanga di critiche ricevute dopo l'ingaggio nei panni di Batwoman , la prima donna apertamente gay nelle serie televisive di supereroi. A due giorni dall'annuncio, l'attrice ha chiuso il profilo Twitter e limitato i commenti sulla sua pagina Instagram solo alle persone che conosce. Le accuse a lei rivolte toccano picchi di assurdità notevoli.

C'è ovviamente chi ha contestato la scelta dell'attrice sostenendo che una donna non lesbica non possa interpretare un personaggio gay. Senza sapere, però, che in realtà la Rose è gay dichiarata. “Ho fatto coming out a 12 anni – ha scritto prima di lasciare la piattaforma social – E negli ultimi cinque anni ho dovuto lottare contro chi mi ha giucata 'troppo gay' per un ruolo”.

“Quando le donne e le minoranze uniscono le forze sono inarrestabili – ha continuato – Quando ci facciamo a pezzi tra di noi fa più male di quando ci attaccano dall'esterno”. “Vorrei che le donne e i membri della comunità LGBT si supportassero maggiormente a vicenda”. L'attrice ha infine dichiarato di voler chiudere con Twitter “per concentrare la mia energia sui miei due prossimi progetti. Se avete bisogno di me, mi trovate sul Bat-telefono”.

Ma ci sono anche accuse più assurde di questa. Ad esempio, c'è chi sostiene che la Rose non sia adatta alla parte perché non ebrea come Kate Kane, l'alter ego di Batwoman. E infine non mancano quelli che puntano il dito sulle sue capacità di attrice.

Kelly Marie Tran e Questo non è il primo caso di celebrità costretta a lasciare i social a causa dei commenti negativi e a volte violenti degli utenti. Di recente è capitato a Daisy Ridley di Star Wars, e a Millie Bobby Brown di Stranger Things.

Fonte: The Hollywood Reporter