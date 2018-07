NOTIZIE

Ispirata a una storia vera legata al delitto della Dalia Nera, I Am the Night è diretta da Patty Jenkins

I Am the Night, Chris Pine nel trailer della miniserie dalla regista di Wonder Woman

03.07.2018 - Autore: Marco Triolo



I Am the Night è ispirato alla storia vera di Fauna Hodel, una ragazza bianca data in adozione alla nascita a una donna di servizio nera di un casinò del Nevada nel 1949. Quando Fauna inizia a indagare sui segreti del suo passato, imbocca un percorso che la porta a incontrare il ginecologo George Hodel, un uomo coinvolto nei peggiori eccessi di Hollywood e principale sospettato nel famoso caso del delitto della Dalia Nera.

Chris Pine interpreta Jay Singletary, un ex Marine diventato reporter di un giornale scandalistico che si ritrova a indagare sul caso di Fauna. Il resto del cast include India Eisley nel ruolo di Fauna e Jefferson Mays (The Americans) in quello di George Hodel, oltre a Yul Vazquez (Captain Phillips), Justin Cornwell (Training Day), Dylan Smith (Maze Runner – La rivelazione), Jay Paulson (Mad Men), Golden Brooks (Girlfriends) e Leland Orser (Berlin Station).

La miniserie è scritta da Sam Sheridan (SEAL Team) e Monica Beletsky (Fargo). Patty Jenkins e Chris Pine sono anche produttori esecutivi. Fauna Hodel ha collaborato alla produzione personalmente, prima della sua scomparsa lo scorso 30 settembre.



I Am the Night debutterà in USA su TNT a gennaio 2019.