Hugh Grant e la BBC, un grande ritorno firmato Stephen Frears

L'ottima prova regalata nel recente Florence potrebbe trarre in inganno, ma per quanto Hugh Grant sia un volto famigliare al grande pubblico sembra impossibile credere che non appaia in televisione dal cameo realizzato nel 1996 per l'episodio 'Non c'è Rosie senza spine' di La Tata. Una assenza alla quale sta per mettere fine il dramma della BBC, ispirato alla, primo politico inglese accusato di concorso in omicidio.Nella miniserie di tre puntate, diretta da Stephen Frears e sceneggiata da(Doctor Who, Torchwood), Grant interpreterà proprio il carismatico leader del Liberal Party protagonista del "Processo del secolo" al centro dell'omonimo bestseller del giornalista John Preston.Nel 1979fu accusato di aver pianificato l'uccisione del suo presunto ex amante Norman Scott, dopo che questi aveva confessato di aver avuto con lui una storia d'amore nei primi anni Sessanta, quandoin Gran Bretagna. Le rivelazioni che Scott rilasciò durante un giudizio minore nel quale era implicato ("mi perseguitano per la mia relazione con Jeremy Thorpe") scatenaronodal suo ruolo, pur avendo sempre proclamato la propria 'innocenza'. Le accuse di concorso in omicidio caddero poi, con conseguentedel politico, che nel frattempo però perse il proprio seggio.- ha detto Piers Wenger della sezione Drama della BBC. -. Unaviene sicuramente anche dalla recente collaborazione con Stephen Frears proprio per la storia - romanzata - della incredibile Florence Foster Jenkins, che è valsa all'attore le nomination di Golden Globe, Bafta e Screen Actors Guild.