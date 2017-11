House of Cards, una petizione online per sostituire Kevin Spacey con Kevin James

NOTIZIE

08.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Licenziato un Kevin, se ne fa un altro. Kevin Spacey è stato scaricato senza tanti giri di parole da Netflix dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da alcuni membri della troupe. Ora, i fan di un altro Kevin, Kevin James (Il poliziotto del supermercato, Kevin Can Wait), stanno chiedendo a gran voce che il loro idolo sostituisca Spacey alla guida di House of Cards

Come lo stanno chiedendo? Con una petizione online, lanciata su Change.org dal fan australiano Robbie Pyma, che scrive così nell'intestazione: “Perdere una grande serie è dura, indipendentemente dalle ragioni. Ma in un momento difficile arriva l'opportunità di trasformare una grande serie in una delle più grandi serie di tutti i tempi. Credo che Kevin James possa elevare House of Cards ai livelli di una saga amata ovunque come Game of Thrones, e far sì che tutto il mondo si concentri su una delle serie originali Netflix”. Per quanto bizzarra, la petizione ha già ottenuto quasi 35 mila firme, e se vi soffermate sulla pagina vedrete che il conteggio continua ad aumentare in tempo reale.

Nel frattempo, Netflix sta cercando di capire come proseguire (o SE proseguire) con la serie, le cui riprese sono state bloccate. La candidata più ovvia per sostituire Spacey è Robin Wright , che già al termine della quinta stagione era diventata presidente USA. Ma ora il gitante streaming dovrà fare i conti con un insospettabile candidato e i suoi accaniti fan...

Fonte: Indiewire