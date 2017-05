House of Cards: tutto quello che sappiamo finora sulla stagione 5

NOTIZIE

25.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Il 30 maggio debutterà su Netflix la quinta stagione di House of Cards , che arriverà invece in Italia su Sky Atlantic il giorno seguente, al ritmo di un episodio a settimana. Netflix ha tenuto uno strettissimo riserbo su cosa vedremo in questi nuovi tredici episodi, una strategia che avrà i suoi frutti, sicuramente. Ecco dunque quello che siamo riusciti a capire in questi mesi dai pochi brandelli di campagna pubblicitaria della serie...

Il trailer. Rivediamo insieme il trailer della nuova stagione di House of Cards Rivediamo insieme il trailer della nuova stagione di House of Cards QUI

La prima stagione senza Beau Willimon. Il creatore di House of Cards ha lasciato la serie lo scorso anno e questa stagione sarà la prima affidata ai nuovi showrunner Melissa James Gibson e Frank Pugliese. Ma niente paura: sono sceneggiatori veterani della serie e conoscono Frank e Claire come fossero di famiglia.

Campagna elettorale. Continua la sfida elettorale tra Frank Underwood (



Continua la sfida elettorale tra Frank Underwood ( Kevin Spacey ) e Will Conway ( Joel Kinnaman ), lo sfidante di Frank candidato per il Partito Repubblicano. Le elezioni in questione sono ancora quelle del 2016, visto che la serie si era interrotta dopo le primarie. Claire ( Robin Wright ) e Frank sono determinati a vincere a ogni costo e sembra proprio che Conway non se la passerà bene: nel trailer lo vediamo parecchio nervoso e stressato, sicuramente per via delle mosse astute del suo avversario senza scrupoli.

L'inizio della fine per Frank? Al termine della scorsa stagione, Tom Hammerschmidt (Boris McGiver) aveva pubblicato una storia sul Washington Herald in cui accusava Frank di ogni possibile nefandezza. Come gli Underwood affronteranno questa emergenza resta da vedere, ma è probabile che mantengano la promessa fatta nell'ultimo episodio, “creare il terrore”, scatenando un conflitto con i terroristi dello ICO (l'equivalente dell'ISIS nel mondo di House of Cards) per distogliere l'opinione pubblica americana dalle accuse al presidente. Hammerschmidt non sembra intenzionato a fermarsi e questo potrebbe intaccare per davvero l'immagine del presidente agli occhi degli americani.

Che fine ha fatto Doug Stamper? Doug (



Doug ( Michael Kelly ), fidato braccio destro di Frank, si è dileguato al termine della scorsa stagione con il suo nuovo amore, Laura. Sicuramente lo rivedremo, ma non sappiamo quanto grande sarà il suo ruolo nella campagna degli Underwood.

Nuovi volti. Patricia Clarkson , attrice nominata all'Oscar per Schegge di April e vista anche in Shutter Island, Il miglio verde e Maze Runner, è entrata nel cast della quinta stagione in un ruolo sconosciuto. Tra le new entry anche l'attore Campbell Scott , il papà di Peter Parker nei due Amazing Spider-Man.

Morti importanti? Michael Kelly ha dichiarato, parlando con Deadline, che stavolta potremmo veder morire personaggi centrali. “È normale perdere personaggi che amiamo. Abbiamo quasi perso Frank e io ho sempre fiducia negli sceneggiatori: indipendentemente dalla strada che intraprenderemo, torneremo sempre al cuore della serie”.



Michael Kelly ha dichiarato, parlando con Deadline, che stavolta potremmo veder morire personaggi centrali. “È normale perdere personaggi che amiamo. Abbiamo quasi perso Frank e io ho sempre fiducia negli sceneggiatori: indipendentemente dalla strada che intraprenderemo, torneremo sempre al cuore della serie”.

Cioè, mi state dicendo che morirà Frank Underwood? Non necessariamente, ma la voce si è sparsa sulla rete negli scorsi mesi. Dopo tutto, Claire è una figura sempre più indipendente dal marito e più di una volta, nella scorsa stagione, si è dimostrata decisa a fargli le scarpe. Certo, sarebbe dura uccidere un personaggio come Frank Underwood senza perdere buona parte dell'audience...

Che ne sarà degli Underwood? Anche questa è una bella domanda. Nella quarta stagione la coppia più potente d'America si era quasi separata, in preda a una crisi devastante. Crisi che ora sembra superata: Frank e Claire sono tornati insieme e stanno lavorando alacremente per mantenere la loro posizione di dominio sull'America. Ma nulla esclude che, in realtà, Claire stia solamente aspettando il momento migliore per prendersi la rivincita.

House of Cards 5 arriverà su Sky Atlantic il 31 maggio. Continuate a seguirci per ogni aggiornamento sull'attesa nuova stagione.