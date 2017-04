NOTIZIE

Il presidente e la First Lady ritorneranno a partire dal 30 maggio

House of Cards: Kevin Spacey e Robin Wright nelle prime foto dalla quinta stagione

22.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Kevin Spacey e Robin Wright sono ancora il presidente USA e la First Lady nella quinta stagione della serie che tornerà a partire dal 30 maggio.



Guarda anche: House of Cards, la bandiera americana capovolta nel primo trailer della quinta stagione



Ecco le foto:

















Le immagini mostrano i protagonisti più uniti che mai dopo che, alla fine della quarta stagione li avevamo lasciati con una promessa: "noi non ci pieghiamo al terrore. Noi creiamo il terrore". Ritroveremo anche Michael Kelly nei panni di Doug, Neve Campbell in quelli del braccio destro di Claire e Joel Kinnaman nel ruolo del rivale del protagonista alle elezioni presidenziali.

Netflix ha appena svelato quattro immagini dai nuovi episodi di House of Cards sono ancora il presidente USA e la First Lady nella quinta stagione della serie che tornerà a partire dal 30 maggio. House of Cards 5 è stata scritta prima del trionfo di Trump alle elezioni: "C'è comunque qualcosa che risuona nel'attualità - ha detto Melissa James Gibson, produttrice esecutiva dello show - Trump è un outsider che sta cercando di fare esplodere il sistema... Francis Underwood è esattamente all'opposto". La Gibson ha anche parlato di uno dei temi di questa nuova stagione, la nuova sfida del protagonista: "È da un po' che lavoriamo a un tema... Francis non è diventato presidente dopo un'elezione. Quindi adesso vivrà una vera sfida. Quale sarà il verdetto del popolo americano? Riuscirà il presidente a fare i suoi giochetti machiavellici anche sull'intera popolazione?".

La serie originale Netflix tornerà in Italia su Sky Atlantic, canale 110 di Sky, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti.