House of Cards 6, Diane Lane e Greg Kinnear nel cast

NOTIZIE

01.02.2018 - Autore: A.L. (Nexta)



House of Cards è ripresa ufficialmente mercoledì 31 gennaio dopo la pausa dovuta alle accuse di molestie sessuali nei confronti di Kevin Spacey, poi escluso dalla stagione in produzione.



LEGGI ANCHE: HOUSE OF CARDS, LA LAVORAZIONE RESTA SOSPESA FINO AL 6 DICEMBRE



A rinforzare la sua assenza, due nuove entrate nel cast: La produzione della sesta e ultima stagione diè ripresa ufficialmente mercoledì 31 gennaio dopo la pausa dovuta alle accuse di molestie sessuali nei confronti di Kevin Spacey, poi escluso dalla stagione in produzione.A rinforzare la sua assenza, due nuove entrate nel cast: Diane Lane Greg Kinnear , nel ruolo di due fratelli. Ulteriori informazioni sulle new entry non sono ancora disponibili.

La sesta stagione del thriller politico consisterà in otto episodi. Tra i protagonisti, Robin Wright - che avrà un ruolo centrale dopo l'uscita di Spacey - Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver.

Lane è conosciuta per i suoi ruoli al cinema in Unfaithful, Sotto il sole della Toscana, Chaplin. Sarà anche nella serie TV Amazon The Romanoffs.

Kinnear è noto per il suo ruolo in Little Miss Sunshine e nella miniserie The Kennedys.

Fonte: Variety.