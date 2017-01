Homeland torna a casa: cosa è successo nel primo episodio della sesta stagione?

NOTIZIE

ATTENZIONE L'ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA SESTA STAGIONE DI HOMELAND. SIETE AVVERTITI!



Homeland e la sua protagonista Saul Berenson di rientrare nei ranghi della CIA, Carrie Mathison torna a New York. La ritroviamo pronta a battersi per quelli che verranno definiti da un personaggio in scena "i pesci piccoli", e cioè i musulmani che hanno problemi a stabilirsi nella Grande Mela. La caccia ai terroristi è tutt'altro che conclusa però: basta un'inquadratura con Dar Adal (il sempre sulfureo e la sua protagonista Claire Danes tornano a casa dopo tre anni in trasferta in Iran, Pakistan e Germania. Dopo aver salvato Berlino e aver detto "no" all'offerta didi rientrare nei ranghi della CIA,torna a New York. La ritroviamo pronta a battersi per quelli che verranno definiti da un personaggio in scena "i pesci piccoli", e cioè i musulmani che hanno problemi a stabilirsi nella Grande Mela. La caccia ai terroristi è tutt'altro che conclusa però: basta un'inquadratura con(il sempre sulfureo F. Murray Abraham ) e sullo sfondo lo skyline di Manhattan a trasmettere immediatamente al cervello dello spettatore un senso di pericolo che attraversa la metropoli occidentale. Un senso di realismo.







Una delle sequenze più riuscite di questo primo episodio della sesta stagione è quella che vede Adal e Saul Berenson (l'attore Mandy Patinkin, il cuore dell'intera serie) a colloquio con il presidente eletto degli Stati Uniti. O sarebbe meglio dire la presidentessa, interpretata da Elizabeth Marvel già vista come rivale di Kevin Spacey in

. O sarebbe meglio dire la presidentessa, interpretata dagià vista come rivale di Kevin Spacey in House of Cards . Paradossalmente è lei il primo nemico da affrontare, una donna in grado di dire frasi come: "il conflitto mediorientale non si risolve con il nostro aiuto? E allora ritiriamoci". A quel punto lo sguardo dei due pezzi grossi della CIA è impagabile. Si arriva perfino a sorridere davanti alla loro frustrazione.

Nonostante i realizzatori abbiano totalmente fatto un errore di calcolo prevedendo l'elezione del primo presidente donna, Homeland riesce comunque a flirtare con la realtà, mostrando le falle della sicurezza nella società occidentale e sottolineando il senso di rabbia che si aggira tra le strade di New York, dove l'11 settembre 2001 è stato a tutti gli effetti l'inizio della terza guerra mondiale. Una rabbia contro la stessa gestione degli Stati Uniti e, come sempre, la loro condotta in politica estera. Da qualche parte, all'interno dei milleduecento kilometri quadrati di New York City, si nasconde un nuovo nemico che deve essere ancora rivelato negli episodi futuri.



