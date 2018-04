Homeland, colpi di scena e sacrifici nel gran finale della settima stagione

La settima stagione di Homeland chiude i battenti su una "sinfonia" di colpi di scena e sacrifici. Il sacrificio di due donne:e la presidente USANel dodicesimo episodio, intitolato(lett. Inno al popolo), vediamo il personaggio interpretato da Claire Danes perdere la testa per salvare il suo Paese. Prigioniera in una specie di gulag russo nel momento in cui riesce a mettere in salvo la spia doppiogiochista(l'attrice) le cui informazioni mettono nei guai la presidente Keane. A quel punto i russi cercano di fare un accordo con Carrie chiedendole di firmare una dichiarazione in cui viene stabilito che la Martin mente e che tutta la faccenda è stata orchestrata dalla CIA. Quando la protagonista di Homeland non scende a patti, allora le tolgono i famaci per tenere a bada la sua sindrome bipolare. Gli ultimi minuti della serie vedono Carrie tornare a casa grazie adopo sette mesi di prigionia. La vediamo picchiata, sfinita e ci chiediamo se potrà mai tornare quella di un tempo.Il secondo colpo di scena della serie arriva con le dimissioni della Presidente Keane rilasciate nel corso di un discorso alla nazione in diretta TV: "Non sono stata in grado di usare il potere del mio incarico contro i miei nemici. Se serve una donna a scioccare una nazione per farla tornare in sé, allora così sia. Facciamo una promessa stasera, una promessa americana tra di noi: invece di dividerci, cercheremo tutti i giorni di restare uniti e trovare un compromesso. Ci sarà un nuovo presidente domattina. Aiutatelo. Pregate per lui. Il nostro futuro dipende da questo". A quel punto la Keane cede il suo posto al vicepresidente Ralph Warner (Beau Bridges).La presidente interpretata daè stata introdotta nella sesta stagione in un periodo in cui gli autori erano convinti cheavrebbe vinto le elezioni nel gennaio del 2017. Adesso è il momento di farla uscire di scena per tornare alla realtà, sebbene non è ancora chiaro quanto il personaggio interpretato da Beau Bridges sia simile a Donald Trump.Homeland vivrà ancora per una sola stagione: è stata la stessa Danes a confermare che l'ottava sarà l'ultima serie di episodi per lo show prodotto da Showtime