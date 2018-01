Helen Mirren sarà Caterina la Grande per Sky e HBO

NOTIZIE

25.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Catherine the Great, la miniserie vedrà la reunion tra la Mirren e Nigel Williams, sceneggiatore della miniserie Elizabeth I interpretata sempre dall'attrice. Williams ha scritto anche Catherine the Great, mentre alla regia troviamo Philip Martin di HBO e Sky hanno messo in cantiere una miniserie in quattro parti su Caterina II di Russia, detta Caterina la Grande, leggendaria imperatrice del 18° Secolo che sarà interpretata sul piccolo schermo da Helen Mirren . Intitolata semplicemente, la miniserie vedrà la reunion tra la Mirren e, sceneggiatore della miniserieinterpretata sempre dall'attrice. Williams ha scritto anche Catherine the Great, mentre alla regia troviamodi The Crown . Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

“Sono entusiasta della possibilità di incarnare una donna della storia che ha conquistato e poi esercitato una grande influenza - ha dichiarato la Mirren - Ha riscritto le regole delle donne al potere ed è riuscita a guadagnarsi l’epiteto "Grande" accanto al suo nome, Caterina la Grande. Sono molto grata di avere HBO e SKY come partner in questa impresa. Non ci sono altre case di produzione in televisione che supportino e abbiano la conoscenza necessaria per questo tipo di progetto”.

Nigel Williams è anche lo sceneggiatore di un altro progetto molto atteso, la miniserie tratta da Il nome della rosa di Umberto Eco, che sarà interpretata da John Turturro e Rupert Everett, e andrà in onda sulla RAI.

Fonte: Variety