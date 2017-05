Happy Days: il cast si riunisce per celebrare la scomparsa Erin Moran

Queste cose uno preferirebbe vederle in ben altri contesti, ma purtroppo stavolta è andata così. Erin Moran , che interpretava Joanie Cunningham nell'epocale sit-com Happy Days , ci ha lasciati il 22 aprile, a soli 56 anni, a causa di complicazioni dovute al cancro di cui era malata. E il cast di Happy Days si è riunito al servizio funebre dell'attrice, per commemorarla. Don Most si sono fatti fotografare insieme, e Baio ha condiviso l'immagine sulla sua pagina Twitter. “Celebrando la vita di #ErinMoran #HappyDaysFamily”, ha scritto l'attore.

Gli attori ritratti interpretavano rispettivamente Chachi, Jenny Piccalo, Marion Cunningham, Potsie, Richie Cunningham e Ralph Malph nella serie. Marion Ross, in particolare, ha 89 anni e li porta benissimo. Tra tutti, il più fortunato in termini di carriera è stato Ron Howard, regista celebre e prolifico. Don Most e Scott Baio hanno continuato a lavorare regolarmente, soprattutto sul piccolo schermo, e la Ross ancora oggi non smette di lavorare. Cathy Silvers e Anson Williams invece sono quelli che hanno frequentato meno la vita da attori: la prima non recita più da vent'anni, il secondo è apparso in pochissimi ruoli dal 1984, anno in cui si concluse Happy Days.