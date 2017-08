Netflix: film e serie TV da vedere a settembre

"Un fan su cinque di Stranger Things era totalmente a digiuno di horror prima di entrare nel Sottosopra" ci rivelano le statistiche di, ed è la stessa piattaforma di streaming online e on demand ad aggiungere che "Uno spettatore su 8 delle serie Marvel era totalmente a digiuno di contenuti basati su fumetti, prima di scoprirne le avventure", ovviamente nel The Defenders che presentammo il mese scorso … Ottimi motivi, dunque, per continuare a spigolare traper darvi altri - si spera - ottimi consigli.Su tutti,Giunta alla terza stagione (disponibile dal 1 settembre), la serie centrata sull'impero criminale del trafficante Pablo Escobar è a un punto di svolta, come avevamo già anticipato - e mostrato, per quanto possibile - in una featurette dedicata ai nuovi re del Cartello Cali Ma certo, l'occasione di vedere insieme i due 'mostri sacri' Jane Fonda e Robert Redford non è di quelle che capitano tutti i giorni. Dopo la presentazione Fuori Concorso al Festival di Venezia, nella quale si assegneranno ai due i Leoni d’Oro alla Carriera, dal 29 settembre vedremo anche sul piccolo schermo ildiretto da Ritesh Batra.Si vola nello spazio il 12 settembre con il "film da non perdere":, con il quale potremo rivivere le emozioni di una delle saghe più amate dagli appassionati di Sci-fi. Almeno quanto la sua controparte storica, della quale potremo godere nuovi episodi in STAR TREK: DISCOVERY (dal 25 settembre).I nostalgici, di altro segno, non dovranno perdersi tra gliin catalogo - oltre a quelli su Steve Jobs, Foo Fighters, George Harrison o i Cacciatori di incendi - ildel 3 settembre nel quale rivivremo la vita e le opere di una delle cantanti pop più rimpiante della storia , dai suoi inizi alla sua lotta finale…Per il resto tanti film, per grandi e bambini (avevate perso IL VIAGGIO DI ARLO? Bene, eccolo!), commedie e serie originali - comprese quelle scelte come 'Binge Watching' del mese: Vikings e Brooklyn Nine-Nine - e produzioni targate Netflix come(dal 15 settembre, per non dimenticare una storia dell'altro mondo, quella di una bambina cambogiana),(interessante teen drama connesso al mondo dei social, dall'8 settembre) o IL GIOCO DI GERALD (che Stephen King ha definito "spaventoso e ipnotico"; dal 9 settembre)