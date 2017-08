Gunpowder, le prime immagini di Kit Harington post Trono di spade

Il drago e il lupo (The Dragon and the Wolf) ha appena concluso la settima stagione di Il trono di spade , tra anticipazioni e 'leak', ma i fan dell'eroico Jon Snow potranno consolarsi rapidamente. Kit Harington sarà infatti ildella BBC con Liv Tyler,, presentato dalla rete britannica con undel suo Robert Catesby.È lui d'altronde ladel piano che prevede l'e dell'intero governo del Regno Unito, come da trama del dramma in tre parti chetrasmetterà(la data esatta non è stata ancora comunicata, ma sarà comunque in inverno).Di certo si sa che il racconto sarà avvincente, come il tono da 'thriller in costume' (siamo nel diciassettesimo secolo) richiede e come il- festeggiato ogni anno, il 5 di novembre - merita. Il suddetto Guy Fawkes, tra i principali artefici della cospirazione, è interpretato dal(Downton Abbey) che vediamo nel video, da solo, prima che appaia anche il personaggio di Harington, Robert Catesby, gentiluomo del Warwickshire che scopriremo avere un ruolo chiave nell'intrigo.Al suo fianco Liv Tyler , come detto, nei panni della cugina Anne Vaux, anche lei coinvolta nel piano criminoso,(che sarà Robert Cecil, capo dello spionaggio reale, antagonista dei cospiratori in un avvincente gioco del gatto e il topo). Diretti da La quinta onda ), gli episodi sono stati sviluppati dallo stesso Harington, Daniel West e Nemico pubblico - Public Enemies ), anche sceneggiatore.