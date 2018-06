Guida TV della settimana: i programmi dall’11 al 17 giugno 

NOTIZIE

Lunedì 11 giugno

è la commedia con Sandra Bullock che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1. Alle ore 21:23 su Italia 1 c’è il film di animazione Kung Fu Panda. Alle 21:25 su Rete 4 la pellicola di azionecon Alex Veadov.

Martedì 12 giugno

Vita, cuore, battito è la commedia italiana dalla comicità demenziale che va in onda alle ore 21:20 su Rai 2. Alle ore 21:15 su Rai 4 c’è lo spy thriller Kingsman: Secret Service con Colin Firth. Su Rai Movie alle 21:10 il film drammatico Misure straordinarie con Harrison Ford.



Mercoledì 13 giugno

2012: Ice Age è la pellicola di genere apocalittico che va in onda alle ore 21:15 su Cielo. Alle ore 21:30 su TV8 il film Notte prima degli esami con Nicolas Vaporidis. Alle ore 21:00 su Cult il film Frantz di Francois Ozon.

Giovedì 14 giugno

Il segreto dei suoi occhi è il thriller con Ricardo Darìn che va in onda alle ore 21:15 su Rai 3 . Alle ore 21:00 su Iris c’è la pellicola J.Edgar di Clint Eastwood con protagonista Leonardo DiCaprio. Alle 21:10 su La7 la commedia con cast al femminile The Women.

Venerdì 15 giugno

Kill Bill – Volume 1 di Quentin Tarantino.



The Gunman è il film di Sean Penn che va in onda alle ore 21:50 su Rai 2. Alle ore 21:30 su Italia 2 il film horror Silent Hill. Su Cielo alle 21:15 la pellicola L’amante inglese mentre su Spike in prima serata c’èdi Quentin Tarantino.

Sabato 16 giugno

Non toccate la mia casa è il thriller con Clare Kramer che va in onda in prima TV su Rai 2 alle ore 21:07. Alle ore 21:15 su Rai 4 il film Caos con Jason Statham e Ryan Phillippe. Alle ore 21:10 su Rai Movie il film commedia Le mie grosse grasse vacanze greche.

Domenica 17 giugno