Guida TV della settimana: i programmi dall'8 al 14 ottobre

NOTIZIE

08.10.2018 - Autore: A.L.



è il film d'azione adrenalinico che va in onda alle ore 21:00 su 20 Mediaset con protagonista Jake Gyllenhaal. Alle ore 21:10 su Paramount Channel troviamo il film Trappola in fondo al mare con Jessica Alba e Paul Walker. Alle 21:20 su Cielo troviamo il film thriller La giuria con John Cusack. Giovanna D'Arco è il biopic rivisitato sulla vita della celebre condottiera diretto da Luc Besson con protagonista Milla Jovovich in onda alle ore 21:15 su Cielo. Alle ore 21:10 su Rai Movie troviamo il film commedia La mossa del pinguino con Edoardo Leo e Ricky Memphis. Alle ore 21:27 su Rete 4 invece c'è il filmcon Denzel Washington. Julieta è il film drammatico di Pedro Almodovar che va in onda alle ore 23:27 su Rete 4. Alle ore 21:20 su Rai 2 va in onda la commediacon Jennifer Lopez. Su Iris alle ore 21:00 c'è invece il film Lolita con Jeremy Irons. Era mio padre è il dramma di Sam Mendes con Tom Hanks e Paul Newman che va in onda in prima serata su Rai 3. Alle ore 21:00 su Canale 20 Mediaset va in onda il film, rilettura del mito di Batman secondo. Su Rai Movie alle 21:10 c'è la pellicola thriller Fuori controllo. Inception è il dramma con protagonista Leonardo DiCaprio che va in onda alle ore 21:00 su Canale 20 Mediaset. Alle ore 21:05 su Rai 4 troviamo in onda la pellicola Parker con Jason Statham e Jennifer Lopez. Alle ore 21:10 su Rai Movie c'è il film Veloce come il vento è il film d'azione e il dramma con Stefano Accorsi che va in onda alle ore 21:05 su Rai 4. Alle ore 21:00 su Canale 20 Mediaset va in onda il film culto Il corvo con Brandon Lee. Alle 23:30 su Cine Sony il filmcon Geena Davis.è la commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston che va in onda alle ore 21:20 su Italia 1. Alle 21:15 su La7 va in onda il dramma L'impero del Sole. Su Rai4 alle 21:15 viene trasmesso il dramma fantascientifico