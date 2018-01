Guida TV della settimana: i programmi dall'8 al 14 gennaio 

è la nuova fiction con Vittoria Puccini e Guido Caprino che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di lunedì 8 gennaio. Alle ore 21:15 su Rete 4 il film thriller Nella morsa del ragno con Morgan Freeman e Monica Potter. Quo vado? è il film comico con Checco Zalone che va in onda alle ore 21:10 su Canale 5.è il film drammatico con Sylvester Stallone che va in onda alle ore 21:15 su Rete 54 nella serata di martedì 9 gennaio. Alle ore 21:00 su Rai 4 troviamo il film Killer Elite. Alle ore 21:10 su Canale 5 il film Andiamo a quel paese. Spy è la commedia che prende in giro i film di spionaggio con Melissa McCarthy e Jude Law che va in onda alle ore 21:20 su Rai 2 nella serata di mercoledì 10 gennaio. Alle ore 21:15 su Rete 4 il film Un'estate ai Caraibi con Enrico Brignano e Biagio Izzo. Alle 21:20 su Italia 1 il film cinecomic con Ben Affleck Dawn of Justice.è il reality show con Costantino della Gherardesca che va in onda alle ore 21:20 su Rai 2 nella serata di giovedì 11 gennaio. Alle ore 21:10 su Canale 5 il film d'azione San Andreas con Dwayne Johnson e Carla Gugino. Alle ore 21:00 su Rai 4 il film Cani sciolti con Denzel Washington. La pazza gioia è il film con Valeria Bruni Tedeschi che va in onda alle ore 21:15 su Rai 3 nella serata di venerdì 12 gennaio. Alle ore 22:55 su Rai Movie il film di Maria Sole Tognazzi Viaggio sola. Alle ore 0:30 su Rete 4 il filmdi Paolo Sorrentino.è il film con Alessandro Siani che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di sabato 13 gennaio. Alle ore 21:10 su Italia 1 il film di animazione L'era glaciale. Alle ore 21:45 su Rai 3 la prima puntata della fictioncon Valerio Mastandrea.è il film di fantascienza con Olivia Cook che va in onda alle ore 19:20 su Rai 3 nella serata di domenica 14 gennaio. Alle ore 21:10 su Rai Movie il film Suite francese con Michelle Williams . Alle ore 15:45 su Rai Movie il film