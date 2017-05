Guida TV della settimana: i programmi dall'1 al 7 maggio

è il nuovo episodio dello show con protagonista Luca Zingaretti che continua il suo ciclo di repliche e che va in onda alle ore 21:25 dialle ore 21:20 su Rai Movie il film western con James Stewart Il bandolero. Alle 21:10 su Canale 5 il film del regista Nick Cassavetes Tutte contro lui con le attrici Cameron Diaz e Kate Upton., fiction RAI con protagonista Matilde Gioli va in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di. Alle ore 23:45 su Rai Movie il filmdi David Cronenberg con Viggo Mortensen. Alle ore 21:05 su Rai 4 il film fantasy Il grande e potente Oz con James Franco Quo vadis , storico film in costume del 1951 va in onda alle ore 16.55 su Rete 4 nella serata di. Alle ore 21:10 su Iris il thrillercon l'attore Micheal Douglas. Su Nove alle 21:15 il filmIl filmva in onda su Rai 4 alle ore 21:10 nella serata di. Alle ore 21:10 su La5 il film Un principe tutto mio. Su Iris alle 21:00 la pellicola Il grande Lebowski con Jeff Bridges e, commedia di Vincenzo Salemme va in onda alle ore 21:20 su Rai Movie nella serata di. Alle ore 21:10 su La5 il film A proposito di Steve con Sandra Bullock e Bradley Cooper. Alle ore 21:15 su Cielo il filmcon Victoria Abril Il, tradizionale manifestazione sportiva di ciclismo va in onda a partire dalle ore 14:00 su Rai 2 nel pomeriggio di. Alle 18:00 sempre su Rai 2 il film Imperdibili; mentre alle 21:05 l'appuntamento con la serie televisivaQuelli che il calcio è il programma di intrattenimento sportivo che va in onda a partire dalle ore 13:45 su Rai 2 nella serata di. Alle 21:30 su Rai 1 la serie TV, mentre su Rai 3 alle ore 15:00 il drammacon l'attore Neri Marcorè.