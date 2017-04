Guida TV della settimana: i programmi dal 3 al 9 aprile

, Le ali della sfinge alle ore 21:25 su Rai 1 è la serie TV che apre la serata di lunedì 3 aprile. Alle ore 21:10 su Canale 5 il film The Water Diviner con protagonista Russell Crowe . Alle ore 21:10 su Italia 1 il film Il povero, il ricco e il maggiordomo firmato dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo.#Cartabianca alle ore 21:25 su Rai 3 è il talk condotto da Bianca Berlinguer che apre la serata di martedì 4 aprile. Alle 21:10 su Italia 1 il film La fabbrica di cioccolato con l'attore. Su Rai 5 alle ore 21:15 il film No - I giorni dell'arcobaleno con l'attore sudamericano Gael Garcia Bernal su Italia 1 alle ore 21:10 è il programma di approfondimento dell'attualità che va in onda nella serata di mercoledì 5 aprile. Su Rai Movie alle ore 21:20 il film 007 - Vendetta privata con l'attore. Alle 21:15 su Rai 5 il filmè il film che alle ore 21:10 su Canale 5 apre la serata di giovedì 6 aprile. Su Paramount Channel alle ore 21:10 la pellicola. Su Iris il film Volver alle ore 21:00 con protagonista l'attriceè il programma che va in onda alle ore 21:15 su Rai 3 nella giornata di venerdì 7 aprile. Su La5 alle ore 21:10 il film Sex & City 2 con l'attrice. Alle 21:20 su Rai Movie il film Quel momento imbarazzante con l'attore Zac Efron Amici 16 alle ore 21:10 su Canale 5 è la trasmissione che inaugura la serata di sabato 8 aprile. Alle 20:35 su Rai 1 la trasmissione. Alle 20:40 su Sky Uno il programma. Alle 21:15 su Cielo il film erotico Monella alle ore 21:30 è il programma che va in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio nella serata di domenica 9 aprile. Che Tempo che Fa invece va in onda con la stessa squadra poco prima alle ore 20:00. Alle 22:40 su Rai 2 la trasmissione di approfondimento calcisticochiude la serata festiva prima di un nuovo lunedì.