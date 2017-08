Guida TV della settimana: i programmi dal 28 agosto al 3 settembre

NOTIZIE

28.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Settimana ricca di grande cinema sul piccolo schermo quella che inizia oggi,. Su Rai 4, alle 21:05, apre le danze la grande fantascienza di Gattaca , mentre per i più romantici c'èalle 21:15 su Rete 4. Su Iris,di Sergio Castellitto (con Penelope Cruz) alle 21:00. Alle 21:15 su TV8 c'è il remake dicon Jaden Smith; alla stessa ora su Paramount Channel un capolavoro come Heat – La sfida di Michael Mann. In seconda serata, su Rai 3 alle 23:55, un altro imperdibile film romantico, Lost in Translation . Alle 23:52 su Rete 4, la commedia

, la serata si apre con La spia - A Most Wanted Man , con il compianto Philip Seymour Hoffman, su Rai 4 alle 21:05. Alle 21:00 c'è invece il classico di Bud Spencer e Terrence Hill, su Iris. Alle 21:10, il giovane Pieraccioni de, su Italia 2. Alle 21:15 una tripletta di tutto rispetto:su Rai 5,su TV8 esu Paramount Channel. In seconda serata si prosegue con(22:55, Rai Movie),(23:30, TV8) e L'inferno di cristallo (23:00, Paramount Channel).

vede in prima serata l'action di Need for Speed , alle 21:05 su Rai 4. Alle 21:00 su Iris troviamodi Robert De Niro. Alle 21:10 su La 5 il drammacon Keira Knightley. Alle 21:15 un classico con Tom Cruise, Cocktail , su Paramount Channel. In seconda serata, su Rete 4 alle 23:27, il cult con Demi Moore Striptease , e su La 7 alle 23:15 il capolavoro

, alle 21:15 troviamo Foxcatcher – Una storia americana , acclamato dramma con Steve Carell e Channing Tatum, su Rai 3. Su Rai 4 c'è invece il remake dialle 21:05. Iris propone un horror in prima serata:alle 20:59. Italia 2 dedica la prima serata al film d'animazione di, alle 21:10, mentre su La 5 alla stessa ora troviamo Twilight . Alle 21:15 su TV8 è l'ora dei supereroi con. Alle 21:30, su La 7 troviamo il divertente westerndi Sam Raimi. Infine, alle 23:05 Rai Movie propone il dramma Il fondamentalista riluttante , e Paramount Channel alle 23:10 si dà alla guerra condi Ridley Scott.

, Bud Spencer e Terence Hill tornano su Rai Movie conalle 21:10. La 7 è decisamente più impegnata con i temi razziali didi Steven Spielberg (alle 21:30). Alle 21:10, su Food Netfwork c'è il grande classico di Barbra Streisand. A mezzanotte su Iris troviamo invece Grindhouse – A prova di morte di Quentin Tarantino.

, su Rai Movie alle 21:20 troviamo l'ottimo Lontano dal paradiso di Todd Haynes, con Julianne Moore e Dennis Quaid. Alle 21:15 su Rete 4 il thrillercon Richard Gere. Alle 21:15 su TV8 c'è un altro classico moderno,. Alla stessa ora su Paramount Channel il thriller capolavoro Misery non deve morire , tratto da Stephen King. In seconda serata, alle 23:47, c'ècon Arnold Schwarzenegger su Rete 4. Alle 23:15, i fan di Abatantuono faranno meglio a sintonizzarsi su Iris per il cult Viuuulentemente mia . Infine, alle 23:00 su Paramount Channel troviamo l'horror di culto