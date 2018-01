Guida TV della settimana: i programmi dal 22 al 28 gennaio

è il documentario sulla vita del celebre gruppo britannico che va in onda alle ore 21:15 su su Rai 5 nella serata di mercoledì 24 gennaio. Alle 21:10 su La5 il film commedia con Mel Gibson What Women Want - Quello che le donne vogliono . Su Italia 2 alle 21:10 il film The Mask 2.è il film cinecomics che va in onda alle ore 21:20 su Italia 1 nella serata di giovedì 25 gennaio. Su Rai Movie alle 21:10 troviamo il film Still Alice con Julianne Moore. Alle 21:10 su Italia 2 il film horrorè lo show di intrattenimento e informazione che va in onda alle ore 21:10 su La7 nella serata di venerdì 26 gennaio. Alle 21:15 su Rai 3 il film Veloce come il vento di Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Su Cielo in prima serata il drammacon Laura Morante. The Wolf of Wall Street è il film di Martin Scorsese che va in onda alle ore 21:10 su Rai Movie nella serata di sabato 27 gennaio. Alle ore 21:15 su Nove la commedia italiana In questo mondo di ladri. Su Rete 4 alle 23:17 il film thriller The Believer è il dramma con Ryan Gosling che racconta la vita di un antisemita cresciuto in una famiglia ebraica e che va in onda alle ore 21:15 su Cielo nella serata di domenica 28 gennaio. Alle ore 20:35 su La7 il talk di approfondimento Non è l'arena condotto da. Su TV8 alle 23:15 il film