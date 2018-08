Guida TV della settimana, i programmi dal 13 al 19 agosto

Un tuffo nel passato per iniziare la settimana più calda dell'anno, con i CHiPs di Dax Shepard, revival cinematografico dell'omonima serie televisiva degli anni settanta-ottanta trasmesso da Cine Sony alle 20.05. Su Rete 4 è invece il momento di Evita , alle 23.40, film storico fortemente marcato dalla presenza di Madonna, protagonista dell'adattamento di Alan Parker dell'omonimo musical composto da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Su tutti, però, sarà l'emozione didi Michael Radford (Paramount Channel, 21:10), occasione unica per rivedere il Pablo Neruda di Philippe Noiret e lo splendido Mario di Massimo Troisi.Spostata alla serata di martedì, continua la saga dello Stallone italiano di Sylvester Stallone: è il turno di Rocky V , su Rai 3 alle 21:15. Film che se la vedrà - in contemporanea - con ilproposto da Rete 4, film del 1996 diretto da Jan de Bont che detiene il record di esser stato il primo film ad uscire in DVD. Alle 23:20, su Rai 4,anticipa la giornata successiva e ci riporta alle origini del franchise arrivato ormai al sesto capitolo Ferragosto di grandi classici e di maratone… come quella di Cine Sony (Sapore di mare alle 21:00, Sapore di mare 2 - Un anno dopo alle 22:55 e Puerto Escondido a seguire). Ma soprattutto di Squali! Veri dominatori della giornata, a partire dalla doppietta Lo squalo Lo squalo 2 (su Rete 4 alle 21:25 e alle 23:55) e senza dimenticare la chicca Asylum su Cielo alle 21:15,Per rinfrescare i bollenti spiriti, su Deejay TV alle 21:25 arriva un mostro da brividi… L'ultima apparizione della 'Creatura' per antonomasia, nella versione di Stuart Beattie, interpretata da Aaron Eckhar:. A seguire, uno dei più grandi classici di un grandissimo - da poco scomparso - come Michael Cimino, L'anno del dragone (su IRIS alle 23:00), intricato ed emozionante poliziesco con un Mickey Rourke in stato di grazia. Per chiudere in bellezza - e leggerezza - si potrà invece puntare sul Canale 20, alle 23:55, per viaggiare con, film del 2006 con cui Vin Diesel rilanciò se stesso e la nota saga automobilistica.Una giornata sfortunata? Non sembrerebbe a vedere l'interessante offerta quotidiana… Dall'evergreen Detective's Story - con Lauren Bacall e Paul Newman, alle 21:10 su La7 - al cult horror (basato su una storia vera) su Italia 2 alle 21:15,con cui nel 1982 continuò una delle saghe più prolifiche del genere, arrivata oggi a contare ben 18 titoli! Dulcis in fundo: Malèna di Giuseppe Tornatore e con una magnifica troisi. Il film che sfiorò ben due Premi Oscar nel 2001 sarà alle 23:35 su Rete 4.Passato il Ferragosto, il weekend successivo si apre con una commedia 'd'altri tempi', a suo modo un classico, datato 1982: Victor/Victoria dell'indimenticato Blake Edwards, nel quale troviamo una splendida Julie Andrews in doppia veste (su La7d, alle 21:30). A seguire, su Cine Sony alle 23:30, ildi Neil Jordan con Liam Neeson e Julia Roberts ci riporterà ai moti rivoluzionari irlandesi e alla crisi inglese; questo mentre sul Canale 20 di Mediaset alle 23:50 il dissacrante Bruno di Larry Charles e Sacha Baron Cohen imperverseranno senza freni…Uno dei film più sottovalutati del M. Night Shyamalan di Il sesto senso e del prossimo Glass torna sul piccolo schermo in questa domenica estiva, e su Rai 4 alle 21:15 consarà possibile scoprire gli effetti di una sorta di Rivoluzione naturale che potrebbe spingere la razza umana all'autoestinzione… Mark Wahlberg e Zooey Deschanel permettendo. Alle 21:10 su Rai Movie, invece, il remake didi Kenneth Branagh e con Jude Law e Michael Caine a duettare in un claustrofobico e cervellotico thriller tutto giocato all'interno di un appartamento. La settimana si chiude con la Cate Blanchett di Hanna , film di Joe Wright con Eric Bana e soprattutto Saoirse Ronan, nei panni della giovanissima addestrata dal padre a diventare una pericolosissima assassina.