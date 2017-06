Guarda il trailer di Swedish Dicks: Peter Stormare contro Keanu Reeves nella serie poliziesca svedese

NOTIZIE

Due detecrive privati svedesi a Los Angeles nella serie co-creata da Peter Stormare, in cui Keanu Reeves appare come guest star speciale

09.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Che cosa ci fanno a Los Angeles un ex stuntman e un DJ, entrambi svedesi? Gli investigatori privati senza licenza, naturalmente! La rete via cavo americana Pop si appresta a trasmettere la prima stagione di, una serie co-prodotta tra USA e Svezia e interpretata da Peter Stormare Keanu Reeves in un ruolo ricorrente. Ne potete vedere il trailer di seguito.

Al centro della serie ci sono i due investigatori interpretati da Stormare e Johan Glans. Il primo è Ingmar Andersson, un ex stuntman che da tempo lavora come detective privato. Il secondo, Axel Kruse, decide di abbandonare la sua carriera da DJ (non di grande successo, va detto) per seguire Ingmar nelle sue disavventure. I due si troveranno spesso a competere con Jane McKinney (Traci Lords), proprietaria della migliore agenzia investigativa di Los Angeles ed eterna rivale di Ingmar.