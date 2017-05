Grey's Anatomy: addio a un altro personaggio nel finale della stagione 13 (SPOILER)

NOTIZIE

19.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



AVVERTENZA: SPOILER DAL FINALE DELLA STAGIONE 13!



Jerrika Hinton di lasciare la serie. La vedremo presto in Here, Now, la nuova serie HBO di Alan Ball, creatore di True Blood. Il Grey Sloan Memorial ha detto addio a un altro personaggio nel finale della stagione 13 di Grey's Anatomy , in cui un incendio si è scatenato all'interno dell'ospedale. Per una volta, comunque, nonostante gli eventi drammatici, l'addio non è coinciso con una morte, ma con una partenza: la dottoressa Stephanie Edwards, che ha riportato ustioni abbastanza gravi ma ha continuato a fare il suo lavoro e ha salvato una bambina, ha deciso di lasciarsi alle spalle la professione medica per iniziare una nuova fase della sua vita. La partenza del personaggio coincide con la volontà dell'attricedi lasciare la serie. La vedremo presto in, la nuova serie HBO di, creatore di True Blood.

L'addio della Hinton è totalmente amichevole nei confronti della serie e di , che ha rilasciato un comunicato per salutare l'attrice: “Gli attori evolvono in maniera diversa, e quando un'attrice come Jerrika viene da me e mi dice di voler tentare qualcosa di nuovo creativamente, lo rispetto. Jerrika ha condiviso molto di se stessa con Stephanie e sono incredibilmente fiera del viaggio che abbiamo intrapreso insieme. Per quanto sia triste nel vedere Stephanie lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital, non vedo l'ora di vedere i prossimi lavori di Jerrika”.



“Io e Shonda ci siamo incontrate circa un anno fa e abbiamo avuto una lunga e gratificante conversazione sul lavoro e il processo creativo – ha dichiarato la Hinton a Variety – Ha supportato completamente i miei desideri, è una persona adorabile. Ogni conversazione privata che ho avuto con lei mi ha lasciato la sensazione di essere stata ascoltata, vista e rispettata come essere umano e artista, e lo apprezzo molto”. Ma non c'è proprio speranza di veder tornare Stephanie in futuro, anche solo in un ruolo ricorrente? “Onestamente non so rispondere a questa domanda. Posso dire, però, che vista la natura delle sue ferite e data la sua volontà di vivere esperienze nuove, se mai la vedremo tornare non sarà prima di un tempo piuttosto lungo. Credo abbia bisogno di guarire a diversi livelli prima che l'ospedale torni a essere un'opzione sostenibile”.

Grey's Anatomy tornerà il prossimo autunno con la stagione 14.