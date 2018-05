Grey's Anatomy 14, tragico epilogo per un personaggio nel promo del penultimo episodio

NOTIZIE

04.05.2018 - Autore: A.L.



April Kepner di Grey’s Anatomy, personaggio interpretato da Sarah Drew potrebbe lasciare definitivamente il medical drama Grey’s Anatomy in seguito a un tragico evento.



L’addio del suo personaggio è già cosa nota al pubblico ma i dettagli sulle modalità che avrebbe preso il racconto per motivarne l’uscita, erano fino a questo momento ancora sconosciute. Invece nel promo del penultimo episodio della stagione andato in onda giovedì 3 maggio, tutto il pubblico ha avuto alcuni sinistri indizi sul suo addio.



Un veloce cambio di scena vede April sotto i ferri con una provata Meredith (Jesse Williams) — ex marito di April e suo migliore amico — che viene inquadrato mentre piange vicino a April con un monitor che sembra segnare una linea piatta.

Nel promo si vede Owen ( Kevin McKidd ) cercare April in uno spazio aperto. Poi si vede inquadrata la sua espressione di orrore nel momento in cui scopre qualcosa di terribile dietro a un cespuglio in quello che appare come il luogo di un incidente.Un veloce cambio di scena vede April sotto i ferri con una provata Meredith ( Ellen Pompeo ) che dichiara ‘Non la perderemo!’, prima di scoppiare in lacrime e parlare nella successiva scena della questione ad Alex ( Justin Chambers ). Il promo finisce con Jackson () — ex marito di April e suo migliore amico — che viene inquadrato mentre piange vicino a April con un monitor che sembra segnare una linea piatta.



Sembra proprio quindi che i fan dovranno salutare April tra le lacrime. Del resto già la trama ufficiale dell’episodio del prossimo 10 maggio sembrava sostenere la tesi di una dolorosa uscita dal serial del suo personaggio. La trama escludeva fin dall’inizio che a essere colpita da una morte prematura o da un grave incidente fosse l’altro personaggio in uscita dalla serie: Arizona. Com’è noto da alcuni mesi non solo April ma anche Arizona, interpretata da Jessica Capshaw , lascerà la serie alla fine della quattordicesima stagione.

Ecco la trama ufficiale.



“Uno dei membri delè ferito seriamente, mettendo a dura prova la riflessione di tutti su cosa sia davvero importante per ciascuno. Nel frattempo Nicole Herman ( Geena Davis ) va in visita all’ospedale e parla con Arizona di un’importante opportunità”.

Tuttavia come i fan hanno imparato ben presto a conoscere, tutto in Grey’s Anatomy può cambiare aspetto anche all’ultimo minuto di messa in onda con colpi di scena inaspettati. Insomma, anche su April non è ancora detta l’ultima parola.



L’ultimo episodio della stagione andrà in onda il 17 maggio negli Stati Uniti. Il penultimo, che forse svelerà nuovi dettagli sul destino di April, il prossimo 10 maggio.

Fonte: Variety.