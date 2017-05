Gotham: Harley Quinn debutterà nel finale di stagione

NOTIZIE

31.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



David Mazouz, interprete di Bruce Wayne, nel corso di un'intervista al sito Movie Pilot: “Sarà nel finale. Non perdetelo”, ha detto l'attore. Aggiungendo che la sua apparizione sarà il “punto di partenza” per la trama principale della stagione 4. Il finale della terza stagione di Gotham vedrà la partecipazione di un personaggio molto amato dai fan di Batman: Harley Quinn. Lo ha rivelato, interprete di Bruce Wayne, nel corso di un'intervista al sito Movie Pilot: “Sarà nel finale. Non perdetelo”, ha detto l'attore. Aggiungendo che la sua apparizione sarà il “punto di partenza” per la trama principale della stagione 4.

Mazouz, che ha già compiuto sedici anni, si avvicina rapidamente a un'età in cui potrebbe finalmente abbracciare il lato più oscuro del suo personaggio. E forse presto cambierà qualcosa nella vita di Bruce: “Qualcosa di grosso accade nell'ultimissima scena della stagione 3 per Bruce – ha infatti rivelato – Prenderà una decisione, e quella decisione influenzerà il suo futuro. Non so ancora cosa accadrà nella stagione 4, non ho ricevuto un copione o parlato con gli sceneggiatori, ma penso che andrà in una direzione in cui avrei voluto che andasse da molto tempo. Capirete cosa intendo. Bruce sarà molto impegnato a gestire questo nuovo ruolo che assumerà alla fine della stagione 3 e credo che sarà molto bello”.

È improbabile che vedremo già Bruce diventare Batman. Ma nel doppio finale (episodi 21 e 22) che andrà in onda il 5 giugno, Bruce incontrerà Ra's al Ghul (Alexander Siddig) e farà un passo avanti verso il suo destino di vigilante. La sinossi ufficiale della puntata afferma che Bruce “completa la sua ultima prova per realizzare il suo destino, ma capisce di non potersi lasciare il passato alle spalle”. Non resta che aspettare per scoprire quale sarà la grande svolta nella vita di Bruce Wayne e in che modo Harley Quinn debutterà nel mondo di Gotham.