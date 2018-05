Gotham, annunciata la quinta e ultima stagione incentrata su Batman

NOTIZIE

14.05.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Gotham tornerà per l'ultima volta. La serie prequel di Batman è stata rinnovata da Fox per la quinta e ultima stagione, che sarà molto probabilmente più breve delle precedenti e consterà di tredici episodi. E sarà incentrata sulla nascita di Batman.

David Mazouz), e proprio lui sarà il vero protagonista di questi ultimi tredici episodi, che narreranno la sua trasformazione in Batman. È da tempo che si parla di una cancellazione di Gotham. Dai 6 milioni di spettatori della prima stagione, la serie è passata a 4 nella seconda, 3 nella terza e si è assestata tra i 2 e i 3 nella quarta. Warner Bros. Television e Fox hanno spostato gradualmente il focus dal giovane Gordon ( Ben McKenzie ) al giovanissimo Bruce Wayne (), e proprio lui sarà il vero protagonista di questi ultimi tredici episodi, che narreranno la sua trasformazione in Batman.

Gotham è stata rinnovata nonostante gli ascolti per un obbiettivo molto preciso: raggiungere i cento episodi, il limite minimo per la syndication, che permetterà di rivendere il pacchetto completo della serie ad altre reti per le repliche. A Gotham mancavano esattamente tredici episodi per raggiungerlo.

Titans (con protagonista Robin) e Swamp Thing (prodotta da A chi già sente la mancanza della serie, però, diciamo di non avere paura: Warner Bros. Television sta per lanciare un canale streaming dedicato ai supereroi, DC Universe, in cui vedremo il prequel “alla Gotham” Metropolis (dedicato al mondo di Superman), nonché le serie(con protagonista Robin) e(prodotta da James Wan ).

Fonti: The Hollywood Reporter, Collider