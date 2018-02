Gotham, al via su Premium Action la quarta stagione

La quarta stagione ci catapulta in una metropoli ormai rassegnatasi al caos e al crimine. Oswald Cobblepot () è finalmente riuscito a riprendere il controllo della criminalità organizzata a Gotham e possiede un nuovo locale tutto suo, che suggella la sua ascesa al potere. Tutto ciò che serve è giurare fedeltà a Pinguino, in cambio di una licenza che autorizza ladri, attaccabrighe e truffatori ad esercitare liberamente la propria criminalità. La nuova situazione costituisce un enorme problema per James Gordon ( Ben McKenzie ) e Bruce Wayne, che sembrano essere rimasti gli unici cittadini di Gotham immuni alla corruzione. Mentre lo spaventapasseri minaccia la città, Bruce continua il suo cammino per diventare l’eroe di Gotham, combattendo il crimine nelle strade come vigilante mascherato. Il nuovo status quo della città non gli faciliterà certo il lavoro, specie con Ra’s al Ghul () che lo osserva di nascosto, pronto a fare la sua mossa.