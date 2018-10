Good Omens, il trailer della nuova serie Amazon creata da Neil Gaiman

NOTIZIE

Un angelo e un diavolo improbabili alleati per salvare il mondo dall'Apocalisse

08.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Come combattere l'Armageddon incombente? È una domanda che si sono posti il celeberrimo scrittore di fumetti Neil Gaiman (anche autore di American Gods) e lo scrittore Terry Pratchett quando, nel 1990, hanno scritto il romanzo "Buona apocalisse a tutti!". Da questo, hanno ora tratto Good Omens, nuova serie Amazon Prime che vedremo nel 2019. Per chi non ne può più di aspettare, ecco un trailer...





La serie seguirà le disavventure di Aziraphale ( Michael Sheen ) e Crowley ( David Tennant ), un angelo e un diavolo che, dopo seimila anni sulla Terra, sono diventati insospettabilmente amici e si sono affezionati alla vita terrena. Così, quando Crowley viene a sapere che l'apocalisse biblica è vicina, contatta Aziraphale per formare un'improbabile alleanza e tentare di fermarla. "Non siamo dalla stessa parte", dice l'angelo. "Siamo dalla nostra parte", ribatte il diavolo.