Gomorra - La serie: Ciro e Genny si affrontano nei primi trailer della terza stagione

"Stamm' turnann'" - cita la frase di lancio della terza stagione di Gomorra - La serie. Ciro l'highlandér e Genny Savastano torneranno ad affrontarsi nei nuovi episodi che vedremo a partire da novembre.

Sky ha appena lanciato due teaser trailer dai nuovi capitoli: un paio di brevi filmati in cui ritroviamo anche il personaggio di Scianèl... di nuovo a piede libero.

Ecco i video:





La nuova stagione di Gomorra si apre all'indomani della morte di don Pietro: nuovi scontri e nuove alleanze in vista per i personaggi che in questi anni sono divenuti sempre più noti al grande pubblico. Da Ciro ( Marco D’Amore ) a Genny (), da Scianèl () a Patrizia (), tutti dovranno fare i conti con i nuovi equilibri alla conquista del potere criminale.

