Gli intrighi di The Royals 3, in prima assoluta su TimVision

Poco prima di San Valentino i telespettatori britannici potranno vedere il decimo e ultimo episodio della, una esperienza cheanche il pubblico italiano potrà condividere, grazie all'offerta -, il servizio onDemand di Telecom Italia, nel cui abbonamento sono già disponibili le prime due annate della(One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl) e William Moseley (The Chronicles of Narnia).Contorneremo quindi a tuffarci negli, sullo sfondo di una Londra moderna nella quale vediamo operare la Regina d’Inghilterra Helena Henstridge (Elizabeth Hurley) - donna viziata, fredda e spietata che farebbe qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole e proteggere l’immagine della famiglia - e gli altri protagonisti di un mondo in cui il potere è tutto, dove non esistono limiti e la fiducia è un lusso per pochi.La terza stagione sarà segnata dall’arrivo di: Il principe Robert Henstridge, primogenito della casa reale, interpretato da(già protagonista in I Tudor, Sleepy Hollow, Beauty & the Beast),, il nuovo cerimoniere della regina Helena, interpretato dal chiacchieratissimo Jules Knight, giovane attore noto per l’amicizia con la coppia reale più amata al mondo: William e Kate, Damien Hurley , figlio di Elizabeth, che vestirà i panni del principe Hansel von Liechtenstein.Liberamente, la serie tv è girata interamente a Londra. Una piccola curiosità: il palazzo reale della famiglia Henstridge corrisponde nella realtà a, una monumentale residenza di campagna situata a Woodstock, nella contea dell’Oxfordshire.Nel cast figurano anche(Harry Potter e il prigioniero di Azkaban),(Murder City, Stars in Fast Cars),(I Borgia, Agatha Christie’s Poirot, Misfits), e( Supernatural, Damaged, Kyle XY).