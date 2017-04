Girls: il gran finale spiegato, e la promessa di un film

NOTIZIE

18.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI GIRLS!

HBO ha dato in pasto ai fan di Girls il tanto atteso finale della serie. Dopo sei stagioni, la dramedy creata da Lena Dunham e prodotta da Judd Apatow è giunta alla sua annunciata conclusione quando Hannah (Dunham) ha finalmente dato alla luce il figlio Grover decidendo allo stesso tempo di lasciare New York per meglio crescerlo.

Lena Dunham e Jenni Konner, produttrice esecutiva della serie nonché regista dell'episodio finale, hanno parlato a Entertainment Weekly di ciò che le ha spinte a concludere la serie con la decisione di Hannah di lasciare la città.

“È stata una storia emozionante da raccontare – ha detto la Konner – D'un tratto, Hannah, accusata di narcisismo ogni secondo della sua vita e non a torto, ora ha una vera posta in gioco. Lasciare la città è una mossa matura. È venuta, ci ha provato e questa è la scelta giusta per lei e il bambino. È maturo andarsene a un'età in cui si fanno patti segreti e ci si ripromette di rimanere a New York e lottare contro ogni avversità”.

La Konner non esclude un revival della serie: “La gente ci chiede nelle interviste, 'Sareste disposte a fare un film?' Certo che lo saremmo! Ma non siamo andate oltre per ora. Non abbiamo avuto nessuna conversazione a riguardo. E penso anche che dovremmo aspettare. Anche nel finale abbiamo dovuto saltare un po' avanti nel tempo. Se mai dovessimo tornare, lo faremmo dopo un bel po' di tempo”.

Lena Dunham ha infine rivelato che lei e Jenni Konner potrebbero presto collaborare a una nuova commedia: “Penso sia un progetto perfetto per noi, perché è il genere di commedia per cui siamo conosciute e sarà oltretutto un bel passo avanti, in quanto a contenuti. Quindi siamo molto felici”.