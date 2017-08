Game of Thrones: svelato il trailer del finale di stagione 

NOTIZIE

21.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







HBO ha diffuso il preview del finale di stagione di Game of Thrones , dopo la messa in onda dell'episodio 7x06. Lo potete vedere qui di seguito.

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale della settima stagione? Beh, almeno una scena attesissima che viene chiaramente mostrata nel trailer: l'incontro tra le parti in guerra, Cersei, Daenerys e Jon, per stabilire una tregua e contrattaccare l'armata dei morti in arrivo da nord. Nel trailer si intravvede anche un grosso dispiegamento di forze da parte di Daenerys nella pianura antistante Approdo del Re.

Chi, dunque, si aspettava una battaglia tra Cersei e Dany nel finale di stagione, forse dovrà portare pazienza. O forse no, perché Cersei è imprevedibile e il trailer saggiamente non ci dice se il tentativo di tregua andrà a buon fine, o se Cersei avrà invece preparato una trappola per i due Targaryen ospiti.

Il finale de Il trono di spade, della durata di circa 80 minuti, andrà in onda su Sky Atlantic lunedì 28 agosto alle 3 del mattino, in contemporanea con gli USA, in versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Sarà poi replicata lunedì sera alle 21.15, doppiata in italiano.