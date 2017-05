Game of Thrones: quattro spin-off ufficialmente in lavorazione

È ufficiale: HBO ha messo in cantiere non uno, ma quattro potenziali spin-off di Game of Thrones . Non significa che vedremo quattro nuove serie, ma che almeno una di questa verrà sviluppata e mandata in onda dalla rete via cavo. Quindi ormai è certo: dopo la fine dell'ottava stagione, non abbandoneremo del tutto il mondo di Westeros.