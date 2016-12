Game of Thrones è la serie più scaricata del 2016

Come ogni anno, eccoci a riportare la classifica delle serie TV più scaricate sui siti di torrent, stilata da TorrentFreak. Ancora una volta e per il quinto anno consecutivo, Game of Thrones è in cima alla classifica. Questo nonostante il Daily Mail avesse dichiarato, il 13 dicembre scorso, chedi Amazon era diventato il nuovo numero 1.The Grand Tour non è nemmeno sul podio, ma al decimo posto. Al secondo posto troviamo un altro gigante del download illegale, The Walking Dead , mentre al terzo posto il successo HBO di quest'anno, Westworld . Due serie HBO nei primi tre, dunque. Al quarto e quinto posto The Flash Arrow , mentre The Big Bang Theory resta comunque un titolo desiderato, al sesto posto. Al settimo c'è, una delle serie storiche più apprezzate del momento., nel momento in cui ha raggiunto il picco con l'uscita del finale della sesta stagione. I numeri sono consistenti con quelli dell'anno scorso. È dal 2012 che la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin guida la lista delle serie più piratate.1. Game of Thrones2. The Walking Dead3. Westworld4. The Flash5. Arrow6. The Big Bang Theory7. Vikings8. Lucifer9. Suits10. The Grand Tour