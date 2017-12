Game of Thrones è la serie più piratata dell'anno... ancora una volta

NOTIZIE

29.12.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sono molte le cose in cui Game of Thrones è imbattibile, e tra queste ce n'è anche una che non fa piacere alla HBO. Ancora una volta, la serie fantasy è la più scaricata dell'anno dai siti di torrent. Lo rivela il sito Torrent Freak, che si occupa appunto di monitorare il mondo dei torrent e del filesharing.

Si tratta del sesto anno di fila che vede Il trono di spade in testa. Quest'anno, al picco dei download (nei giorni seguenti l'uscita del finale di stagione), fino a 400 mila persone hanno condiviso un singolo episodio online. Per Game of Thrones è stato anche l'anno migliore in termini di audience “legale”, ma evidentemente l'importanza della serie nella cultura popolare porta le sue conseguenze anche negative.

Rick and Morty, la serie animata Adult Swim la cui terza stagione ha raccolto un successo notevole. Ecco la classifica completa delle serie più piratate dell'anno. Nella lista troviamo, al secondo posto, The Walking Dead , che tiene duro nonostante i cali di ascolto e qualità percepita. The Big Bang Theory si situa al quarto posto e, a sorpresa, al quinto troviamo, la serie animata Adult Swim la cui terza stagione ha raccolto un successo notevole. Ecco la classifica completa delle serie più piratate dell'anno.

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

8. Vikings