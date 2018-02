Game of Thrones, il nuovo promo poster annuncia la stagione finale

NOTIZIE

28.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Direttamente dalla Licensing Expo di Las Vegas, evento che si occupa di commerciare i più famosi brand dei mondi dello spettacolo, dello sport, della moda e chi più ne ha più ne metta, arriva un promo poster dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones , in arrivo nei primi mesi del 2019. La carenza di notizie, immagini e trailer dalla serie fantasy più seguita al mondo è tale che questo poster ha fatto rapidamente il giro della rete. Ma, come potete constatare con i vostri occhi, non c'è molto da vedere...

Si tratta semplicemente di un poster che ribadisce la messa in onda nel 2019 (senza accennare date precise) e accosta i simboli delle tre principali casate in lotta, vale a dire gli Stark, i Lannister e i Targaryen. È molto probabile che per qualche mese sarà l'unica novità in tema Game of Thrones, perché la nuova stagione è ben lontana. Ma resta comunque la sensazione che HBO stia vivendo di rendita sull'hype e ci dia in pasto briciole sperando di saziarci.

PER SAPERNE DI PIÙ SU IL TRONO DI SPADE:

Fonte: Collider