Game of Thrones, appena concluse le riprese della più grande battaglia della serie

10.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Watchers on the Wall, il più affidabile fan site di Game of Thrones che riporta costantemente notizie dalla produzione, ha riferito un dato molto interessante: nell'ottava e ultima stagione vedremo una battaglia come non ne abbiamo mai viste nella serie. E sì, questo include anche la celebre Battaglia dei Bastardi nella sesta stagione e l'attacco dei draghi alla carovana nell'episodio “The Spoils of War” della settima stagione.

Le riprese di questa particolare battaglia si sono svolte nel corso di 55 notti. Per fare un confronto, le riprese della Battaglia dei Bastardi hanno richiesto 25 giorni, quella di “The Spoils of War” 23. In sostanza, questa battaglia ha richiesto più del doppio dei giorni di riprese e tra le 400 e 500 comparse. Dunque sarà qualcosa di realmente memorabile.

Le riprese si sono svolte tra Toome, in Irlanda del Nord, e la cava di Magheramorne, la zona dove sono state realizzate molte delle sequenze ambientate al Castello Nero. Jonathan Quinlan, un assistente alla regia, ha postato su Instagram una foto, poi rimossa, che ritraeva una nota di ringraziamento dei produttori alla troupe per il loro duro lavoro.

“Questa è per i Draghi della Notte – si legge nella nota – Per aver resistito nel corso di 55 notti di fila. Per aver sopportato il freddo, la neve, la pioggia, il fango, lo sterco di pecora di Toome e i venti di Magheramorne. Quando decine di milioni di persone in tutto il mondo vedranno questo episodio tra un anno, non sapranno quanto duramente avete lavorato. Non si cureranno di quanto stanchi foste o di quanto difficile fosse lavorare in temperature sotto lo zero. Capiranno solo di stare guardando qualcosa di mai fatto prima. E questo per merito vostro. Grazie, i produttori”.