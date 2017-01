Game of Thrones: “Alti e bassi” per Arya Stark nella settima stagione

Arya Stark è finalmente a casa e pronta a sollevare un bel polverone nella settima stagione di Game of Thrones , in arrivo quest'estate. L'attrice, parlando nel corso di un talk show mattutino sulla rete britannica ITV, ha rivelato che per Arya il nuovo anno sarà ricco di eventi.“Quest'anno le cose si surriscalderanno – ha detto la Williams – In particolare per Arya, ci saranno momenti molto alti e altri molto bassi”, come è lecito ormai aspettarsi da Il trono di spade, in cui le vittorie dei protagonisti sono sempre bilanciate da gravi sconfitte e morte. L'attrice ha poi speso alcune parole positive sulla collega Sophie Turner , che interpreta la sorella Sansa Stark: “È stato davvero stupendo avere vicino qualcun altro della mia età, strappata come me a una vita apparentemente normale senza alcuna preparazione nella recitazione. È bello che anche lei stia imparando a muoversi in quest'industria... e che capisca perfettamente [come ci si senta nella nostra condizione]. È come se fosse la mia sorella maggiore”.Non è la prima volta che Maisie Williams anticipa qualcosa sulla settima stagione. In passato ha dichiarato che “niente potrà prepararvi” ai nuovi episodi. Assicurando inoltre che la serie avrà “il finale che ha sempre dovuto avere”. “David e Dan [gli showrunner] hanno iniziato a scrivere questa serie con il finale in mente, ma senza sapere che sarebbero riusciti a raccontarlo e che ci avrebbero permesso di fare più stagioni: all'inizio ci siamo concentrati sul farne una. Hanno iniziato con la fine già in testa e quindi sarà esaltante arrivarci”.La settima stagione di Game of Thrones arriverà con qualche settimana di ritardo quest'anno , in estate anziché primavera, perché per ambientarla in inverno la produzione è stata costretta a ritardare le riprese. Una data non è ancora stata stabilita, ma siamo certi che HBO la rivelerà presto.Fonte: Slashfilm