Fuoco e furia, il libro su Donald Trump diventa una serie TV

18.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



“Fire and Fury”, il best-seller di Michael Wolff sulla Casa Bianca di , il best-seller disulla Casa Bianca di Donald Trump – edito in Italia da Rizzoli con il titolo “Fuoco e furia” – diventerà presto una serie televisiva. I diritti del libro sono stati acquistati dalla neonata compagnia Endeavor Content, e si parla di un affare milionario. Per ora nessuna rete ha acquisito il progetto, ma è probabile che molto presto qualcuno lo farà.

Wolff farà anche da produttore esecutivo della serie, dopo che il suo libro è diventato un best-seller in tempi record. Mesi prima della sua uscita non era sul radar di nessuno, ma dopo la pubblicazione di alcuni estratti su New York Times e The Hollywood Reporter (dove Wolff lavora come editorialista), si è creato un vero fenomeno. L'editore Henry Holt ha anticipato l'uscita dal 9 al 5 gennaio per evitare che la Casa Bianca tentasse di bloccarla, e in pochi minuti le copie si sono volatilizzate da molte librerie. In meno di una settimana, “Fire and Fury” ha venduto più di 1,4 milioni di copie fisiche, e anche le vendite di e-book e audiolibri sono andate molto bene. Ora sta venendo tradotto in oltre trenta paesi e attualmente è il libro più venduto al mondo in generale.

Capitalizzare su questo non è una mossa stupida e certamente la figura di Trump si presta molto alla satira televisiva. Resta da vedere come verrà trattato il materiale e come verrà raffigurato un presidente che, per quanto controverso, è attualmente in carica e non un ricordo del passato.

Fonte: The Hollywood Reporter