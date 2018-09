Fox, le uscite top di ottobre e le anticipazioni delle novità di novembre

Un nuovo showrunner , un grande ritorno e soprattutto un attesissimo trailer hanno anticipato, negli scorsi mesi,, che finalmente si appresta a partire ufficialmente! Lo conferma la stessa, che inserisce la serie in cima aglia fare da apripista a una serie di grandi produzioni e ghiotteSi parla, infatti, anche di Magnum P.I. , di(per la quindicesima volta: eguagliato il record di E.R.! In attesa di ulteriori spinoff ), dell'di FoxCrime (un affascinante medico legale con molti scheletri nell’armadio) e di(su FoxLife, condotto da Diletta Leotta). Ma gia' e' partito il conto alla rovescia per Outlander, Station 19, Marte di National geographic, A Very English Scandal di Stephen Frears e con Hugh Grant, e il nuovo capitolo del franchise 'di casa': American Horror Story: Apocalypse , tutti a novembre.Di seguito, nel dettaglio, l'offerta di ottobre:In prima visione assoluta su FOX dal 16 ottobre il martedì alle 21:00Le avventure di MAGNUM P.I., l’indimenticabile serie tv di culto con Tom Selleck andata in onda negli anni Ottanta, sta per tornare sugli schermi FOX dal 16 ottobre. Protagonista Jay Hernandez (Suicide Squad) nei panni di Thomas Magnum e come da protocollo, l’insostituibile Ferrari rossa fiammante. Ex Navy Seal tornato dall’Afghanistan, Magnum si ricicla come investigatore privato alle Hawaii insieme a Higgins interpretata da Perdita Weeks (il fedele Higgins ha qui cambiato sesso!)e ai suoi famosi due doberman. Nella sua squadra anche Rick (Zachary Knighton) e TC (Stephen Hill), i suoi due ex compagni d’armi ai tempi della marina. Il primo episodio è stato girato da Justin Lin, regista del franchise Fast & Furious. La serie ha tra i suoi creatori Peter M. Lenkov, già creatore di Hawaii Five-O.In prima visione assoluta su FOX dall’8 ottobre lunedì alle 22.15, poi da lunedì 15 ottobre alle 21.15Dopo la sconfitta di Negan (Jeffrey Dean Morgan), per Rick Grimes (Andrew Lincoln) e i suoi compagni è giunto il momento di ricostruire. Questa nona stagione sarà quella dei grandi cambiamenti: una nuova showrunner Angela Kang e poi l’annunciato addio di Andrew Lincoln (Rick Grimes) mentre Lauren Cohan (Maggie) sarà presente solo part-time. Ambientata diciotto mesi dopo la fine dell'ottava, la nuova stagione mostra sì nuovi avversari, i temuti Whisperers, ma anche una parvenza di società nell'atto di rimettersi in piedi malgrado gli zombie. Il primo episodio andrà in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti, lunedì 8 ottobre alle 3.00 di notte.In prima visione assoluta su FOX dal 15ottobre il lunedì alle 22:15Arriva su Fox la seconda stagione della serie Marvel creata da Matt Nix (Burn Notice) e ambientata nel mondo degli X-Men. Nei nuovi episodi inizia la guerra tra le due fazioni del gruppo clandestino e dell'Hellfire Club, diretta conseguenza dello spettacolare cliffhanger della prima stagione. La serie vedrà il ritorno di Blink, Polaris, Thunderbird, le sorelle Frost, Eclipse e la famiglia Strucker oltre ai nuovi personaggi tra cui spicca la villain interpretata dalla bellissima Grace Byers, la mutante Reeva Payge in grado di generare onde ultrasoniche con le corde vocali.In prima visione assoluta su FOX dal 31 ottobre il mercoledì alle 21:00Per la notte più spaventosa dell’anno arriva MIDNIGHT, TEXAS, la serie basata sull'omonima trilogia di romanzi scritti da Charlaine Harris (già autrice della saga di True Blood) Manfred (François Arnaud - I Borgia) è un medium in grado di parlare con i morti che decide di trasferirsi nella sperduta cittadina di Midnight, in Texas. Ma quello che all’inizio sembrava essere un paese tranquillo, si rivelerà presto una realtà abitata da creature soprannaturali (vampiri, streghe, angeli) che vivono assieme pacificamente cercando di nascondersi al mondo esterno. Mentre Manfred inizia a capire di non essere il solo dotato di poteri straordinari, gli abitanti di Midnight dovranno unire le forze per combattere un pericoloso nemico.Canale 114 di Skynuova stagioneIn prima visione assoluta su FoxLife dal 17 ottobre il mercoledi alle 21:10La grande novità di quest’anno è la nuova conduzione: Diletta Leotta sarà la “dea dell’amore” che aiuterà i nostri contadini a trovare l’anima gemella. L’unico format internazionale che ha fatto nascere 24 fidanzamenti, 72 matrimoni e ben 135 bambini. Il programma ha come protagonisti contadini single alla ricerca del vero amore. Dall’altra parte alcune ragazze di città desiderose di cambiare stile di vita. Dopo un periodo di convivenza presso le fattorie, ogni contadino dovrà scegliere la pretendente con cui sente di avere maggiore affinità… il suo amore verrà ricambiato? Anche in questa quarta edizione non sarà solo la vita nei campi a mettere a dura prova le ragazze: eliminazioni, nuovi ingressi e sfide continue testeranno la determinazione dei concorrenti nel trovare il vero amore, fino ad arrivare alla scelta finale.stagione 15In prima visione assoluta su FoxLife dal 29 ottobre il lunedi alle 21:00Per la gioia di tutti i #malatidigreys il 29 ottobre tornano su FoxLife i primi due episodi della stagione n° 15 che farà di GREY’S ANATOMY il medical drama più longevo della Tv Usa insieme a E.R.L’ultima stagione si è chiusa con il matrimonio tra Jo e Alex e l’addio di Arizona e April. Arizona, si trasferisce a New York presumibilmente per riconciliarsi con Callie, April invece corona il suo sogno d’amore con Matthew che aveva abbandonato all’altare per Jackson. Inoltre decide di lasciare l’ospedale ed esercitare la sua professione e aiutare i più bisognosi, coniugando così lavoro e fede. Teddy Altman, l'ex primario di cardiochirurgia torna al Grey’s Sloan. Miranda decide di lasciare temporaneamente il suo posto come primario offrendo la posizione proprio a Teddy che accetterà la proposta. Ma non è tutto, la Altman è in dolce attesa e il bambino potrebbe essere di Owen che nel frattempo sta cercando di ricucire il suo rapporto con l'ex moglie Amelia.– Stagione 2In prima visione assoluta su FoxLife dal 23 ottobre il martedì alle 21:009-1-1 racconta le vite degli operatori del numero di pronto intervento americano. Agenti di polizia, paramedici, operatori sanitari e pompieri che ogni giorno si ritrovano a dove affrontare le situazioni più disparate, spesso anche molto pericolose. Nei nuovi episodi l’ingresso di Jennifer Love Hewitt (Ghost Whisperer) che reciterà accanto ad Angela Basset e Peter Krause nel ruolo di Maddie, una donna che sta per intraprende l’impegnativa carriera di operatrice del 9-1-1. La serie è prodotta da Ryan Murphy ed è stata una delle sorprese dell’ultima stagione televisiva americana.stagione 2In prima visione assoluta su FoxLife dal 30 ottimo il martedì alle 22.00Non tutti i medici sono degli eroi come quelli di Grey's Anatomy, e THE RESIDENT ha specificato questa caratteristica fin dall'inizio, mostrando anche i lati brutali della pratica ospedaliera. Dalla burocrazia che colpisce medici e infermieri, all'avidità dei manager e l'ego dei grandi primari, campioni di cinismo. Nei nuovi episodi ritorneranno i protagonisti Matt Czuchry nei panni di Conrad Hawkins, Bruce Greenwood (Dr. Randolph Bell), Emily VanCamp (Nicolette) e il giovane “resident” il medico idealista Devon Pravesh, interpretato da Manish Dayal.In prima visione assoluta su FoxCrime dal 5 ottobre il venerdì alle 21:05, dal 26 ottimo proseguirà alle 21:55Un medico legale che potrebbe essere il più astuto dei criminali, ecco HARROW. E’ carismatico, affascinante ma con un terribile segreto che potrebbe cambiare tutto: la sua vita, la sua famiglia, il suo lavoro. La storia è quella del dottor Daniel Harrow (Ioan Gruffud, Reed ne I fantastici 4), medico legale sui generis che grazie al talento e alla preparazione si permette di scegliersi le autopsie con il suo capo, Maxine Pavich (Robyn Malcolm, Il signore degli anelli), che crede nel suo talento pur sapendo che Harrow finirà presto per metterla nei guai. Creata da Stephen M. Irwin (Secrets & Lies) insieme a Leigh McGrath (Home and Away), Harrow - coproduzione fra USA e Australia, dov’è ambientata - ha debuttato con successo in patria a marzo, tanto da essere subito rinnovata per una seconda stagione. Sfacciato, perspicace, legato ai valori della giustizia ma non a quelli del sistema, HARROW stravolge i canoni classici del genere mescolando il medical drama con il poliziesco, l’avventura e il thriller. Senza dimenticare il family drama.stagione 14In prima visione assoluta su FoxCrime dal 26 ottobre il venerdì 26 alle 21:05La nuova stagione sarà un traguardo importante per la serie che festeggerà con il primo episodio il n°300 della sua storia. Un record incredibile per uno dei procedural tra i più longevi nel suo genere. La tredicesima stagione si è conclusa con Reid (Matthew Gray Gubler) e Garcia (Kirsten Vangsness) bloccati dalla pericolosissima setta guidata da “Il Messia”. Dopo aver perso un membro della BAU, ormai quasi smantellata da Linda Barnes (Kim Rhodes), la squadra appare sempre più in difficoltà.Canale 403 di SkyIn onda su National Geographic lunedì 29 ottobre alle 20:55La scomparsa del volo della Malaysia Airlines MH370 è uno dei più grandi misteri nella storia dell’aviazione. National Geographic ricostruisce per la prima volta gli ultimi istanti del volo che l’8 marzo del 2014 si inabissò nell’Oceano Indiano. Il documentario MALAYSIA AIRLINES 370, in onda su National Geographic lunedì 29 ottobre alle 20:55, mostra l’aereo che dopo aver volato per ore nella direzione sbagliata esaurisce il carburante e inizia la sua spirale mortale. Sebbene alcuni detriti siano stati rinvenuti sulla costa africana, non ci sono ancora tracce dei resti del corpo centrale dell’aereo nonostante le ricerche su oltre 119mila km² di oceano.In onda su National Geographic giovedì 18 ottobre alle 20:55Dicembre 1914. Dopo 5 mesi di guerra, sia i tedeschi sia gli alleati hanno scavato linee impenetrabili per fronteggiare l’assedio nemico, riutilizzando vecchie armi come le mine per colpire le fortificazioni dal basso. Con il supporto di esperti, computer grafica, re-enactment e grazie al contributo di filmati storici, scopriremo le incredibili megastrutture sotterranee della Prima Guerra MondialeCanale 409 di SkyIn onda su Nat Geo Wild dal 10 ottobre ogni mercoledì alle 21:00In questa miniserie si parte alla scoperta dello Sri Lanka, un’isola dove gli estremi regnano sovrani. Incontreremo una varietà e un clima mai visti prima, in un vero mosaico di habitat: dall’umida giungla del sud alle aride zone dell’est.La posizione geografica dell’isola, incastonata nella parte tropicale dell’Oceano Indiano, la rende soggetta a due sistemi monsonici differenti. Il risultato finale è una varietà di flora e fauna impossibile da trovare altrove.