Fondazione, la fantascienza di Isaac Asimov diventa una serie TV per Apple

Apple ha messo mano a un progetto che farà la felicità degli appassionati di fantascienza:diventerà una serie TV scritta da David S. Goyer (Batman Begins, Flashforward) e Avatar 2 , Terminator: The Sarah Connor Chronicles). I due, che hanno anche lavorato insieme allo script di Terminator 6 , faranno da showrunner della serie, che per ora si dice sia ispirata a “Fondazione”, il primo romanzo della saga di Asimov.

Se verrà effettivamente sviluppata, la serie, prodotta da Skydance Television ( Altered Carbon Jack Ryan ), racconterà dunque le vicende dello psicostorico Hari Seldon e del matematico Gaal Dornik che, in un lontano futuro in cui l'umanità ha conquistato la galassia e vive sotto il governo di un imperatore, vengono incaricati di sfruttare le previsioni della Psicostoria, una nuova scienza sviluppata da Seldon, per contenere una serie di crisi e impedire il crollo dell'Impero. Si tratta di una delle più grandi e celebri saghe della fantascienza, che ha ispirato molti romanzi e film celebri, tra cui anche la saga di Star Wars. In passato, HBO aveva tentato di realizzarne una serie con l'apporto di Roland Emmerich