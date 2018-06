Fear the Walking Dead dice addio a uno dei protagonisti nel finale di metà stagione (SPOILER)

NOTIZIE

11.06.2018 - Autore: Marco Triolo



ATTENZIONE: SPOILER MASSICCI DAL FINALE DI METÀ STAGIONE.

Fear the Walking Dead ha anticipato la serie madre eliminando un altro membro storico nella prima metà della quarta stagione. Dopo l'inaspettata morte di Nick (su richiesta di Frank Dillane, che voleva lasciare la serie), ora anche Madison ( Si sta parlando molto dell'annunciata fuoriuscita di Andrew Lincoln da The Walking Dead , ma lo spin-offha anticipato la serie madre eliminando un altro membro storico nella prima metà della quarta stagione. Dopo l'inaspettata morte di Nick (su richiesta di, che voleva lasciare la serie), ora anche Madison ( Kim Dickens ) ci ha lasciati. La leader dei protagonisti si è sacrificata per salvare il gruppo, dando fuoco a un gregge di morti viventi che poi l'hanno circondata. Le due timeline parallele su cui si sta svolgendo la serie avevano lasciato qualche dubbio sul destino di Madison, ma entro la conclusione dell'ottavo episodio, il finale di metà stagione intitolato “No One's Gone”, la sua morte è stata confermata dagli altri personaggi.

Alycia Debnam-Carey). Nella terza stagione era già morto Travis (Cliff Curtis). E nella quarta sono stati promossi a regolari diversi nuovi attori (tra cui Si delinea così in maniera sempre più evidente il tentativo di reboot della serie. Del nucleo famigliare originario è rimasta ormai solo Alicia (). Nella terza stagione era già morto Travis (). E nella quarta sono stati promossi a regolari diversi nuovi attori (tra cui Lennie James nel ruolo di Morgan ), dunque Fear the Walking Dead guarda a un futuro ben diverso in termini di storie e personaggi.

Dave Erickson, co-creatore della serie ed ex showrunner, aveva espresso tempo fa il desiderio di trasformare lentamente Madison in un cattivo, per osservare da vicino il processo che ha portato il Governatore e Negan a essere quello che erano. “Ho chiesto a Robert Kirkman chi, secondo lui, sarebbe potuto diventare un Governatore, o un Negan. Per me è interessante vedere l'evoluzione di un personaggio da eroe, ad antieroe e infine a vero e proprio villain”. E chissà, magari si scoprirà che Madison non è così morta come sembra, ma a questo punto sembra davvero difficile.

Fonte: The Hollywood Reporter