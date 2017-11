Fear the Walking Dead 4: Jenna Elfman di Dharma & Greg nel cast

NOTIZIE

16.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Le riprese della serie si sono spostate da Baja California, in Messico, al Texas, che sarà l'ambientazione dei nuovi episodi. Nella prossima stagione vedremo anche l'annunciato crossover con The Walking Dead, e molti fan speculano che potrebbe vedere il ritorno di Abraham, il personaggio interpretato da Michael Cudlitz morto all'inizio della settima stagione di The Walking Dead. Siccome Fear the Walking Dead è ambientato prima della serie madre, potrebbe raccontare una parte della vita di un personaggio storico mai narrata prima, inclusi personaggi morti in The Walking Dead.

Fear the Walking Dead è prodotto dal creatore del fumetto di The Walking Dead, Robert Kirkman, insieme a Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg. Nel cast troviamo Kim Dickens, Alycia Debnam-Carey, Frank Dillane, Colman Domingo e Danay Garcia.

Fonte: The Hollywood Reporter