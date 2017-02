Fargo: annunciata la data di arrivo della stagione 3

Il canale americano FX ha rivelato oggi la data in cui tornerà Fargo con la terza stagione:vedremo il primo di dieci nuovi episodi della serie anthology ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen

La terza stagione sarà ambientata nel 2010 e vedrà protagonisti Ewan McGregor (in un doppio ruolo), Mary Elizabeth Winstead

McGregor interpreta due fratelli NON gemelli , Emmit e Ray Stussy. Emmit è “il re dei parcheggi del Minnesota” e si considera la tipica storia di successo all'americana. Ben diverso suo fratello Ray, un agente di custodia che sta perdendo i capelli, ha la pancia da birra e ha sempre vissuto all'ombra del fratello maggiore. Ray non è per niente felice della “mano” che la vita gli ha riservato e incolpa il fratello delle sue sfortune: la loro rivalità porterà dapprima al furto e poi all'omicidio, e tutto questo mentre alcuni uomini d'affari tentano di convincere Emmit a diventare soci, che lui lo voglia o meno. Mary Elizabeth Winstead interpreta Nikki Swango, la ragazza di Ray da poco rilasciata su cauzione; Carrie Coon è Gloria Burgle, capo della polizia locale; e infine David Thewlis interpreta V.M. Vargas, l'uomo incaricato di persuadere Emmit a cedere parte della sua società.