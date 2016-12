Fantaghirò, a Natale la mini-saga torna in TV (ancora una volta)

Puntuale come la neve, il panettone e la tombola a Natale, perdonateci per un attimo i luoghi comuni, la miniserie di successotorna in televisione come ogni anno a ridosso delle feste.La mini-serie, ma forse possiamo parlare di mini-saga visti i cinque film TV di cui si compone l’intero format, diretta da Lamberto Bava e andata in onda con cadenza praticamente annuale dal 1991 al 1996, è un rito della programmazione televisiva delle feste che ritorna anche in questo fine 2016.andrà in onda sue lo farà per intero con tutti e cinque film della saga, nei giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio 2017 a partire dalle ore 10:30.Tutte le stagioni della mini-saga saranno divise nelle due domeniche di festa. Il 25 dicembre, secondo quanto programmato dal palinsesto, lo show occuperà tutta la fascia della giornata dalle 10:30 alle 21:00 circa. Andranno in onda, Fantaghirò 2 e Fantaghirò 3. Fantaghirò 4 e Fantaghirò 5 concluderanno invece il ciclo la domenica successiva.