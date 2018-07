Facebook e Cristiano Ronaldo insieme per un reality show sul famoso calciatore

NOTIZIE

06.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Facebook Watch. Se l'affare andasse in porto, sarebbe la scommessa più costosa di Facebook Watch finora: solamente per ingaggiare la superstar del calcio, la compagnia di Mark Zuckerberg sarebbe disposta a sborsare 10 milioni di dollari, a cui poi andrebbero aggiunti i costi di produzione dello show. Facebook e Cristiano Ronaldo sono in trattative per produrre un reality show incentrato sul famoso calciatore, che verrà distribuito sulla piattaforma streaming del social network,. Se l'affare andasse in porto, sarebbe la scommessa più costosa di Facebook Watch finora: solamente per ingaggiare la superstar del calcio, la compagnia disarebbe disposta a sborsare 10 milioni di dollari, a cui poi andrebbero aggiunti i costi di produzione dello show.

Dietro al progetto ci sono l'agenzia di talent Creative Artists Agency (specializzata anche in atleti) e le compagnie Matador Content e Religion of Sports. Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato comunicati ufficiali sulla serie.

La mossa di Facebook è sensata: Ronaldo non è solo il calciatore più popolare al mondo, ma anche l'atleta più popolare su Facebook. La sua pagina ufficiale ha più di 120 milioni di follower. Ronaldo, comunque, è già in affari con Facebook. La compagnia ha ordinato una serie drama ideata dal calciatore e incentrata sulla squadra di calcio femminile di un liceo dello stato di New York, che ispira la comunità locale a trascendere le differenze etniche e di classe che la dividono.

